Под Нижним Тагилом прекратят разработку гранитного карьера

После рубки леса планируется на площади в 150 гектаров раскопать карьер для добычи строительного гранита Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Нижним Тагилом у Леневского водохранилища временно прекратят разработку гранитного карьера. Компании «Тагильскому щебню» нужно получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора касательно проекта санитарно-защитной зоны. Как пишет TagilCity.ru, приостановить рубку леса под Нижним Тагилом рекомендовали депутаты Горноуральской думы.

Главе города Дмитрию Летникову депутаты рекомендовали после того, как «Тагильский щебень» получит все разрешительные документы на разработку карьера, провести собрание жителей Анатольской и Леневки, а также дачников Соснового и Карасихи.

По данным TagilCity.ru, после рубки леса планируется на площади в 150 гектаров раскопать карьер для добычи строительного гранита. Рубка, по данным издания, производятся законно.

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