Госохрана разрешила установить Краснознаменную группу на площади Первой пятилетки

Краснознаменная группа была установлена на Плотинке в 1973 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило установить Краснознаменную группу на площади Первой пятилетки. Это следует из акта историко-культурной экспертизы, целью которой было определить, сохранится ли комплекс зданий на главной площади Уралмаша, если туда установить Краснознаменную группу.

- По результатам рассмотрения раздела проектной документации экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий площади Первой пятилетки» и входящих в его состав объектов культурного наследия федерального значения «Заводоуправление», «Лаборатория» и «Проходная»,- указано в документе.

Напомним, Краснознаменная группа была установлена на Плотинке в 1973 году. Она символизировала подвиг свердловчан во время Великой Отечественной войны. В 2009 году с нее сняли орден Ленина, а в 2013 и вовсе убрали саму группу, чтобы поставить часы, отсчитывающие дни до начала Олимпийских игр в Сочи.

Многие горожане высказывались за возвращение Краснознаменной группы на историческое место. В 2022 году жители Екатеринбурга определились с местом, где она будет установлена. Опрос, в котором приняли участие больше двух тысяч человек, проходил с 16 по 30 мая. Победу одержала площадь Первой Пятилетки.

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