В Екатеринбурге водитель Toyota сбил 10-летнего велосипедиста

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 43-летний водитель Toyota Corolla сбил на пешеходном переходе 10-летнего велосипедиста. ДТП произошло вечером 23 марта на улице Тверитина. Водитель объяснил, что, отвлекся на пешехода с собакой переходящего справой стороны и мальчика заметил поздно.

- Водитель автомашины Toyota Corolla, двигаясь по Тверитина со стороны Мичурина в сторону Луначарского, допустил наезд на велосипедиста, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по нерегулируемом пешеходному переходу, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Ребенок переходил проезжую часть, спешившись с велосипеда. После наезда его с ушибом правой стопы бригада скорой доставила в больницу.

В ГИБДД выяснили, что водитель Toyota Corolla имеет стаж управления транспортным средством 4 года, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался. Он прошел медицинского освидетельствования на состояние опьянения - опьянение не установлено.

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