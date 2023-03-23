Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 20:51

В Каменске-Уральском молодой человек расплатился за такси украденной варочной панелью

На него завели уголовное дело
Дарья ЧИПУРИНА
Парню грозит реальный срок

Парню грозит реальный срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каменске-Уральском молодой человек расплатился за такси варочной панелью. До этого он ее украл у 33-летней свердловчанки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел 20 марта. Тогда женщина обратилась в полицию. Она сообщила, что у нее украли встраиваемую варочную панель «BOSCH».

- Оперативниками установлен и задержан ранее неоднократно судимый житель Каменского района, 2004 года рождения, - рассказали в полиции.

Забрать у вора бытовую технику не получилось. Молодой человек рассказал, что расплатился плитой за такси. За кражу на свердловчанина возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит реальный срок.

Ранее в Екатеринбурге молодой человек обокрал магазин косметики на Эльмаше. Он вынес шампуни и различные средства. Сумма ущерба составила 4,7 тысяч рублей. Как оказалось, все украденное он продал.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.