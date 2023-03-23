В Каменске-Уральском молодой человек расплатился за такси украденной варочной панелью

Парню грозит реальный срок
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Каменске-Уральском молодой человек расплатился за такси варочной панелью. До этого он ее украл у 33-летней свердловчанки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Инцидент произошел 20 марта. Тогда женщина обратилась в полицию. Она сообщила, что у нее украли встраиваемую варочную панель «BOSCH».
- Оперативниками установлен и задержан ранее неоднократно судимый житель Каменского района, 2004 года рождения, - рассказали в полиции.
Забрать у вора бытовую технику не получилось. Молодой человек рассказал, что расплатился плитой за такси. За кражу на свердловчанина возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит реальный срок.
Ранее в Екатеринбурге молодой человек обокрал магазин косметики на Эльмаше. Он вынес шампуни и различные средства. Сумма ущерба составила 4,7 тысяч рублей. Как оказалось, все украденное он продал.
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