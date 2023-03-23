В Екатеринбурге серый автомобиль сбил подростка и скрылся с места ДТП

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге серый автомобиль сбил подростка и скрылся с места происшествия. В аварии пострадал 16-летний парень. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

ДТП произошло вечером 23 марта на улице Белинского, 86. В результате аварии 16-летний подросток получил травму ноги. Его доставили в детскую больницу. Водитель же просто уехал с места аварии.

- Водитель скрылся с места ДТП, принимаются меры по установлению его личности и местонахождения, - рассказали в ГИБДД.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции разыскивают самого водителя авто и свидетелей ДТП. Подросток не смог сам сообщить ни марку машины, ни ее номер. Водителю серого авто теперь грозит лишение прав до 18 месяцев или арест до 15 суток.

Если вы знаете что-либо об этой аварии, сообщите информацию в ГИБДД города. Это можно сделать по номеру - 263-19-02 или (02), 8-962-323-66-63, а так же по адресу Степана Разина, 20.

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