В Екатеринбурге обнаружили 20 тонн фальшивого сливочного масла

Масло не отслеживалось по документам Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Екатеринбурге нашли 20 тонн фальшивого сливочного масла. Его должны были реализовать на территории Свердловской области. Об это сообщили в пресс-службе Россельхознадзора региона.

В марте в ходе проверок данных была найдена информация о молочной продукции неизвестного происхождения. Она принадлежала индивидуальному предпринимателю.

- Предпринимателю было отгружено в общей сложности 20 т сливочного масла с фантомной площадки ООО «Свирида»» (г. Санкт-Петербург), - говорится в сообщении.

Помимо этого, на продукцию не было ветеринарных сопроводительных документов, она имела признаки фальсификации и не прослеживалась. Поэтому предпринимателю выдали информационное письмо о приостановлении продажи молочной продукции.

Ранее в Екатеринбурге уже находили 88 килограмм поддельного сливочного масла. Его должны были доставить в медицинское учреждение.

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