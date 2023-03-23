21-летний екатеринбуржец обокрал магазин косметики на Эльмаше

По делу ведется расследование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге молодой человек обокрал магазин косметики на Эльмаше. Теперь парню грозит реальный срок за кражу. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел еще в январе 2023 года. Вечером парень пробрался в магазин на улице Космонавтов. Он забрал косметику и шампуни, после чего поспешил скрыться. Всего парень украл на 4,7 тысяч рублей.

- В дальнейшем прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников торгового помещения и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника, -рассказали в полиции.

21-летнего екатеринбуржца удалось найти сотрудникам уголовного розыска. Ранее он уже был судим за кражу и грабеж. Парень признался, что украденное он продал. На него завели уголовное дело за кражу. Молодому человеку грозить до двух лет лишения свободы. На данный момент ведется расследование.

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