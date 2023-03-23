По планам машины прибудут на место назначения через 3-4 дня. Фото: Telegram-канала председателя регионального ЗакСо Людмилы Бабушкиной

Из Екатеринбурга в Донбасс отправили очередную крупную партию гуманитарной помощи. Груз весом 10 тонн был собран общественными организациями, которые работают в проекте «Женское движение Единой России».

- Значительный вклад в его формирование также внесли региональное отделение «Единой России», ОНФ и компания «Сима-Ленд». Не остались в стороне даже ученики и родители, педагоги некоторых свердловских школ, - написала в своем Telegram-канале председатель регионального ЗакСо Людмила Бабушкина.

Известно, что фуры повезли в зону боевых действий отопительные печи, два автомобиля, продукты, амуниция, нательное белье и другие необходимые вещи для военнослужащих. По планам машины прибудут на место назначения через 3-4 дня.