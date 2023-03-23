Кадр с проверки показаний на месте. Фото: СУ СК по Свердловской области

В Артемовском парень избил своего друга до смерти. Теперь молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Следственном комитете Свердловской области.

Инцидент произошел 1 декабря 2022 года. 21-летний свердловчанин приехал к своему 19-летнему знакомому. Вместе они выпивали. Однако между парнями произошла ссора. Которая перетекла в драку. Нападавший стал сильно избивать своего друга. В результате чего он умер на месте.

- В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы, - рассказали в СУ СК.

Удалось собрать достаточно доказательств, чтобы признать молодого человека виновным в преступлении. Уголовное дело парня передали в суд. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть он может отправиться в тюрьму на несколько лет.

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