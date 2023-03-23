В Екатеринбурге патрульные поймали мужчину, которые перевозил запрещенные вещества

Полицейские заметили подозрительного прохожего утром 20 марта на улице Технической Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали местного жителя, которые перевозил запрещенные вещества. Полицейские заметили подозрительного прохожего утром 20 марта на улице Технической. При виде людей в погонах он бросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

- Полицейские в присутствии понятых изъяли сомнительную находку. Вскоре эксперты-криминалисты установили, что изъятым веществом оказался синтетический наркотик - метилэфедрон. Вес изъятого составил 0,93 грамма, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчину повезли в дежурную часть для разбирательства. Задержанным оказался 42-летний местный житель, которые нигде не работает и уже имел проблемы с законом.

- Он признался, что приобрел «синтетику» для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Уральцу грозит до трех лет лишения свободы, - добавили в полиции.