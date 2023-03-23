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НовостиОбщество23 марта 2023 16:57

В Екатеринбурге патрульные поймали мужчину, которые перевозил запрещенные вещества

Полицейские заметили подозрительного прохожего утром 20 марта на улице Технической
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Полицейские заметили подозрительного прохожего утром 20 марта на улице Технической

Полицейские заметили подозрительного прохожего утром 20 марта на улице Технической

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали местного жителя, которые перевозил запрещенные вещества. Полицейские заметили подозрительного прохожего утром 20 марта на улице Технической. При виде людей в погонах он бросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

- Полицейские в присутствии понятых изъяли сомнительную находку. Вскоре эксперты-криминалисты установили, что изъятым веществом оказался синтетический наркотик - метилэфедрон. Вес изъятого составил 0,93 грамма, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчину повезли в дежурную часть для разбирательства. Задержанным оказался 42-летний местный житель, которые нигде не работает и уже имел проблемы с законом.

- Он признался, что приобрел «синтетику» для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Уральцу грозит до трех лет лишения свободы, - добавили в полиции.