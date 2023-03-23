В Екатеринбурге рецидивист нашел чужую карту и потратил с нее несколько тысяч рублей

На мужчину завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист нашел чужую банковскую карту на улице. Однако он не поспешил искать ее владельца. Мужчина решил закупиться за чужие средства в магазине. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел 21 марта. Екатеринбуржец 55 лет обратился в отдел полиции. Он сообщил, что с его утерянной карты кто-то тратит деньги. Всего у него со счета пропало 7,2 тысяч рублей.

- Как пояснил потерпевший, он обнаружил отсутствие банковской карты, когда находился дома. Зайдя в приложение, заявитель также заметил списание с платежки денежных средств на покупки, которые не совершал, - рассказали в полиции.

Полицейским удалось найти подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний мужчина за побои и умышленное причинение тяжкого вреда. Он в содеянном признался. На рецидивиста возбудили уголовное дело. Теперь он может отправиться в тюрьму.

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