Планируется, что учебное учреждение расположится на Гальянке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле появится новая школа, которая сможет принять больше тысячи учащихся. Планируется, что учебное учреждение расположится на Гальянке, теперь администрация ищет подрядчика.

На инженерные изыскания для подготовки проектной документации объекта капитального строительства власти готовы потратить почти 2,5 миллиона рублей.

Техническое задание гласит, что это должно быть четырехэтажное здание размером 171×89 метров, а саму территорию обнесут 926-метровым забором.

По задумке здесь будут спроектированы площадки для подвижных игр, а также спортивные сооружения для баскетбола и волейбола, теннисный корт и футбольное поле.