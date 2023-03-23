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НовостиСпорт23 марта 2023 15:46

В Екатеринбурге снимут короткометражку по сюжету фильма Гая Ричи для главного боя MMA

25 марта на арене Академии единоборств РМК бойцы MMA проведут 12 поединков
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: пресс-служба промоушена RCC

Фото: пресс-служба промоушена RCC

В Екатеринбурге промоушен RCC снимет короткометражку для главного боя по сюжету культового фильма «Джентльмены» Гая Ричи. 25 марта на арене Академии единоборств РМК бойцы MMA проведут 12 поединков, главным из которых станет схватка Бориса Медведева из России против бразильца Хандессона Феррейры.

- Ключевые роли играют профессиональные спортсмены, но сложных персонажей взяли на себя актеры Свердловского государственного академического театра драмы Илья Андрюков и Денис Хайретдинов. Одной из локаций стал ресторан, выполненный в классическом английском стиле, - уточнили в пресс-службе RCC.

Известно, что презентация готовой работы состоится прямо во время турнира, ленту покажут за несколько минут до выхода бойцов в клетку.

Кстати, в начале марта в Екатеринбурге в рамках турнира RCC Boxing Promotions в главном бою вечера на ринге сошлись Магомед Исмаилов по прозвищу «Лысый Хищник» и Иван Штырков, которого из-за мощной мускулатуры окрестили «Уральским Халком».