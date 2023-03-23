Премьер-министр РФ провел ежегодный отчет, где отметил важность строительства кампуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мишустин поддержал строительство кампуса в Екатеринбурге. По его мнению, новое здание станет центром притяжения талантливой молодежи. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Председатель правительства России Михаил Мишустин в своем ежегодном отчете поддержал создание университетского кампуса. Это поможет притянуть талантливую молодежь в Екатеринбург, а также заинтересует иностранцев. Здание станет одним из 25 учреждений по всей стране.

- Мы уже начали создание восьми — в Томске, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Калининграде. Отобрали еще девять проектов — в Архангельске, Великом Новгороде, Иванове, Перми, Самаре, Тюмени, Хабаровске, Южно-Сахалинске, а также на территории федерального проекта «Сириус». Все это для того, чтобы в комфортных условиях могли учиться и жить студенты, в том числе иностранные, – отметил Михаил Мишустин.

На строительство кампуса направят 20 миллиардов рублей из федерального бюджета. Будет создана новая студенческая инфраструктура, которая будет соответствовать стандартам мирового уровня.

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