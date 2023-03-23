Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 марта 2023 15:09

В Березовском подростки устроили фотосессию со стрельбой возле техникума

Четверо парней сделали несколько кадров с ножом и пистолетом
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Четверо парней сделали несколько кадров с ножом и пистолетом

Четверо парней сделали несколько кадров с ножом и пистолетом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Березовском подростки устроили фотосессию со стрельбой возле техникума «Профи». Как выяснилось, четверо парней сделали несколько кадров с ножом и пистолетом, а один из них в какой-то момент прицелился и сделал выстрел.

- Начальник отдела полиции Березовского Андрей Брякин поручил сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних организовать проверочные мероприятия. Они уже устанавливают личности несовершеннолетних для принятия адекватных мер реагирования, - заявил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Напомним, жителей Ботаники утром 23 марта напугал мужчина с ножом. По словам очевидцев, он вел себя неадекватно.

- Сегодня утром на улице Крестинского мужчина вышел на прогулку, вооружившись ножом, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».