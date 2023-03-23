Злоумышленники действовали по отработанной схеме «Родственник попал в ДТП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре полицейские поймали 20-летнего курьера мошенников, которые обманывали пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП». Изначально в полицию обратился пожилой мужчина, который не поверил «доброжелателю» и записал в блокнот номер и марку его машины.

- На следующий день в территориальный ОВД обратилась 80-летняя местная жительница. Она рассказала, что передала аферистам из рук в руки 500 тысяч за то, чтобы спасти от тюрьмы дочь, якобы совершившую страшное ДТП, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Вскоре в полицию обратилась еще одна пожилая женщина, которая едва не стала жертвой мошенников. Благодаря ей, оперативникам удалось задержать «бегунка».

- Ранее злоумышленник с серовского предприятия не имел проблем с законом. По ходатайству полиции суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, - добавил полковник Горелых.