Экс-руководитель «Тагилэнергосетей» нашел новое место работы

Калаушин покинул пост в энергетической компании в начале года Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший руководитель компании «Тагилэнергосети» Андрей Калаушин получил пост исполняющего обязанности главного инженера компании «Донэнерго» - филиала «Россети Северный Кавказ». Назначение произведено в первой половине марта. Об этом пишет портал ТагилЛАЙФ.

Прошлым летом Андрей Калаушин на внедорожнике Toyota Land Cruiser был остановлен нарядом ГИБДД с признаками опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался.

После этого энергетика лишили на полтора года прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Позже оказалось, что внедорожник принадлежал компании «Облкоммунэнерго». В январе этого года Калаушин покинул пост в компании по семейным обстоятельствам.