Часть уральцев не платит за коммуналку после роста тарифов на свет

Жители Свердловской области негодуют по поводу роста цен на коммунальные услуги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти считают, что люди привыкнут к «шоковому повышению платы»

Часть жителей Екатеринбурга и Свердловской области накопили долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это произошло после резкого роста стоимости тарифов на ЖКХ, в частности, на электроэнергию. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

- У нас традиционно в начале года происходит некое снижение по собираемости платежей. Потом ситуация исправляется. Какого-то значительного падения собираемости мы не увидели. В пределах 1-2%. Это реакция на шоковое повышение платы за электроэнергию. Уверен, что за месяц – два ситуация выровняется. Жители понимают, что это факт, от которого никуда не уйти, - уточнил Николай Смирнов.

По словам министра, жителям региона стоит оценить потребление электроэнергии, чтобы понять, стоит ли возвращаться на тариф «день – ночь», либо остаться на одноставочный тариф.