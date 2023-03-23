Министр Смирнов подвел итоги мусорной реформы

В Свердловской области строят несколько мусоросортировочных станций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятый год в Свердловской области идет экологическая реформа, которую в народе называют «мусорной». Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал о промежуточных итогах реформы.

- В Екатеринбурге уже целые районы переходят на раздельный сбор мусора. Завершено строительство крупного мусоросортировочного завода в Краснотурьинске. Идет активное строительство в Нижнем Тагиле. Запущены линии на Широкой речке в Екатеринбурге, в Каменске-Уральском, Алапаевске. Начинается строительство в Камышлове и Красноуфимске, - рассказывает Николай Смирнов. - Это говорит о том, что экологическая реформа состоялась. Мы, конечно, хотим, чтобы все было больше и быстрее. Но темпы определяются суммой инвестиций, которая в отрасли есть.

Также министр ответил на вопрос слушателя по поводу того, куда обращаться на плохую уборку контейнерной площадки.

- Ответственность за чистоту контейнерной площадки несет управляющая компания. Однако в ряде случаев УК пытается переложить ответственность на ту организацию, которая вывозит мусор. А за региональным оператором, либо за подрядчиком, ответственность – забрать мусор и поднять то, что выпало из контейнера во время загрузки. Все остальное на контейнерной площадке – за управляющей компанией, - уточнил Николай Смирнов.

По словам министра энергетики и ЖКХ, если УК пытается устраниться от этой контейнерной площадки, то результат соответствующий. Поэтому надо требовать с управляющей компании, чтобы порядок был на контейнерной площадке. Это их обязанность.