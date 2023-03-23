В ГИБДД раскрыли подробности аварии на Серовском тракте, где пострадали два человека

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Появились подробности серьезной аварии на трассе «Верхняя Тура – Качканар», в которой пострадали два человека. Как оказалось, утром 23 марта 24-летний водитель грузовой «Газели» превысил допустимую скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой Daf и еще одной «Газелью».

- В результате аварии за медицинской помощью в больницу Кушвы с травмой обратился 24-летний водитель «Газели», также бригадой скорой помощи в больницу Красноуральска доставлен 51-летний водитель грузовой фуры, у него ссадины лица и перелом нижней челюсти, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Автоинспекторы выяснили, что виновник происшествия имеет всего два месяца водительского стажа. Он объяснил, что подменил знакомого водителя, который попросил доставить груз с Нижнего Тагила в Качканар. Он перевозил бытовую технику в магазин Качканара.

- Два других грузовых автомобиля двигались без груза. Все участники столкновения были трезвы. Организовано реверсивное движение во избежание затруднения движения, - добавили в Госавтоинспекции.