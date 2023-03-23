Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в массовой аварии с участием грузовика и трех легковушек пострадал ребенок. ДТП произошло утром 23 марта на улице Орджоникидзе. По предварительным данным, водитель Foton Auman не справился с управлением и врезался в попутную Toyota, иномарку отбросило на Lada и Chevrolet .

- В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, который находился в автомашине Toyota Auris. В момент ДТП ребенок находился на заднем сиденье в бустере, пристегнут ремнем. С места его госпитализировали в ДГКБ №9, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Установлено, что за рулем грузовика Foton Auman находился 38-летний мужчина, его водительский стаж составляет 10 лет. Освидетельствование показало, что он в момент происшествия был пьян. На него составили протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».