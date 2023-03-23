Жители Свердловской области недоплачивают за услуги ЖКХ

Цены на тарифы на четверть ниже их реальной стоимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга и Свердловской области недоплачивают за жилищные и коммунальные услуги, потому что ставки по оплате в регионе ниже себестоимости той или иной услуги. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

- Есть себестоимость той или иной услуги, а есть плата. Ставки платы, которые сейчас есть у нас практически по всем коммунальным и жилищным услугам, ниже себестоимости той или иной услуги, - сказал Николай Смирнов. - По Екатеринбургу несколько лет назад провели анализ и независимый расчет стоимости этих услуг. Показатель практически на 27% выше ставки, которую оплачивают жители.

Также министр уточнил, что сейчас часть стоимости электроэнергии за потребителей оплачивают промышленные предприятия.

- Могу сказать, что в Свердловской области самый большой процент перекрестного субсидирования. Это значит, что за жителей часть стоимости электроэнергии оплачивают промышленные предприятия, которые платят по более высокому тарифу, чтобы для жителей был более низкий тариф, - рассказал о схеме оплаты электроэнергии Николай Смирнов в эфире радио «Комсомольская правда».