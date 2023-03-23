Министр ЖКХ посоветовал уральцам оценить потребление электроэнергии

Министр считает, что надо оценить потребление энергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] посоветовал жителям региона после перевода на одноставочный тариф оценить потребление электроэнергии, и уже потом принимать решение – возвращаться на тариф «день – ночь» или нет.

- Жителям надо принять решение, проанализировав свое потребление. Если в ночное время потребляется значительно больше, чем 30%, имеет смысл перепрограммировать прибор учета. В первую очередь это важно для тех, у кого электрокотлы. Где газовые котлы, потребление в ночное время, потребление электроэнергии ночью не столь велико, - рассказывает Николай Смирнов.

По словам министра, в многоквартирных домах нет смысла перепрограммировать приборы учета, можно оставаться на одноставочном тарифе, в большинстве случае это выгоднее, чем двухставочный тариф.

Министр уточнил, что перепрограммирование электросчетчиков – процедура добровольная.

- Эта процедура проводится только по заявке жителей. Кто изначально не перепрограммировал счетчик – находится на одноставочном тарифе. Как раньше передавали показания по дневному и ночному тарифу, так и сейчас передаем. Далее расчетные центры, либо управляющая компания самостоятельно считает и выставляет, - уточнил Николай Смирнов.