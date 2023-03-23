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НовостиНедвижимость23 марта 2023 11:58

Министр ЖКХ посоветовал уральцам оценить потребление электроэнергии

Для большинства потребителей сейчас выгоднее использовать одноставочный тариф
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Министр считает, что надо оценить потребление энергии

Министр считает, что надо оценить потребление энергии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] посоветовал жителям региона после перевода на одноставочный тариф оценить потребление электроэнергии, и уже потом принимать решение – возвращаться на тариф «день – ночь» или нет.

- Жителям надо принять решение, проанализировав свое потребление. Если в ночное время потребляется значительно больше, чем 30%, имеет смысл перепрограммировать прибор учета. В первую очередь это важно для тех, у кого электрокотлы. Где газовые котлы, потребление в ночное время, потребление электроэнергии ночью не столь велико, - рассказывает Николай Смирнов.

По словам министра, в многоквартирных домах нет смысла перепрограммировать приборы учета, можно оставаться на одноставочном тарифе, в большинстве случае это выгоднее, чем двухставочный тариф.

Министр уточнил, что перепрограммирование электросчетчиков – процедура добровольная.

- Эта процедура проводится только по заявке жителей. Кто изначально не перепрограммировал счетчик – находится на одноставочном тарифе. Как раньше передавали показания по дневному и ночному тарифу, так и сейчас передаем. Далее расчетные центры, либо управляющая компания самостоятельно считает и выставляет, - уточнил Николай Смирнов.