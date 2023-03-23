Министр Смирнов оценил сферу ЖКХ на Урале на «четверку с минусом»

Николай Смирнов заявил, что в отрасли ЖКХ за последние годы проведена огромная работа Фото: Людмила ВАРАКИНА

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] поставил оценку вверенной ему отрасли.

По словам министра, за несколько лет в коммунальной сфере Среднего Урала сделано очень много, и теперь ушла из первой строчки повестки.

- Давайте вспомним, что раньше Екатеринбург называли «долиной гейзеров», во многих населенных пунктах не было горячей воды в летний период времени. Отрасль жилищно-коммунального хозяйства, наравне со здравоохранением, это то, что максимально приближено к каждому жителю. Всегда хочется, чтобы было лучше. Поэтому я бы поставил четверку с небольшим минусом, - заявил Николай Смирнов в эфире радио «Комсомольская правда».

Также региональный министр положительно оценил ход экологической реформы, которая проводится с начала 2019 года, то есть уже пятый год.