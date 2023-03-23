На Шарташской обнаружили ружье

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге возле дома на Шарташской,12 обнаружили ружье. Оно лежало на земле неподалеку от крайнего подъезда.

- Судя по всему, лежало там всю зиму, пока снег не растаял, - рассказала очевидица в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Екатеринбурженка также поделилась, что мужчины, которые вызывали полицию, сказали, что рядом с ружьем были толи гильзы, толи патроны.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России, был обнаружен предмет похожий на охотничье ружье.

- Является ли этот предмет таковым, будет установлено в ходе экспертизы. Опрашиваются очевидцы, по итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщили в полиции.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.