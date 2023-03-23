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НовостиОбщество23 марта 2023 10:43

На Шарташской обнаружили ружье

Оно лежало там всю зиму
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге возле дома на Шарташской,12 обнаружили ружье. Оно лежало на земле неподалеку от крайнего подъезда.

- Судя по всему, лежало там всю зиму, пока снег не растаял, - рассказала очевидица в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Екатеринбурженка также поделилась, что мужчины, которые вызывали полицию, сказали, что рядом с ружьем были толи гильзы, толи патроны.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России, был обнаружен предмет похожий на охотничье ружье.

- Является ли этот предмет таковым, будет установлено в ходе экспертизы. Опрашиваются очевидцы, по итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщили в полиции.

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