Фото: telegram-канал депутата госдумы Андрея Альшевских

Мэрия Екатеринбурга отдаст одно из административных зданий под садик.

- В одном из ответов сообщила, что передаст здание на Шейнкмана, 30 «А» под детский сад. Последние годы помещения занимала муниципальная структура, - написал в своем telegram-канале депутат госдумы Андрей Альшевских.

Судя по Яндекс.Картам, сейчас в здании находится МКУ Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района Екатеринбурга.

- В Департаменте по управлению муниципальным имуществом подтвердили эти планы. Муниципальная организация уедет из здания в конце 2023 года. В следующем году там будет проведена реконструкция под садик, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее мы писали, что имущество скандальной столовой «Золушка» на Байкальской, 38, в Екатеринбурге купил поставщик питания в больницы Свердловской области «Окейтеринг». Информация об этом появилась на сайте fedresurs.ru. Мэрия продала имущество столовой по начальной стоимости - 28,7 миллиона рублей.

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