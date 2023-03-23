Житель Ямала, задушивший родственницу, избежал тюремного срока

Суд не стал отправлять мужчину в тюрьму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ямала, задушивший шнуром от электрического прибора свою родственницу, избежал реального тюремного срока, потому что не может отвечать за свои поступки. Об этом пишет портал «Ямал 1».

По итогам судебно-психиатрической экспертизы установлено, что у мужчины хроническое психическое расстройство, поэтому он не осознает степенно опасности своих действий. В итоге суд освободил преступника от уголовной ответственности и отправил его на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Убийство мужчина совершил 25 февраля 2022 года в квартире дома в селе Яр-Сале. Здесь обнаружили тело 48-летней женщины. В то утро к женщине заходил ее 47-летний родственник. Между ними произошел конфликт, который закончился трагедией.