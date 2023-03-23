Ветер будет бушевать в регионе 24 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области. Порывы ветра 24 марта будут достигать 18 метров в секунду.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, - рассказали спасатели.

В МЧС напоминают, что при сильном ветре на улице необходимо держаться подальше от строящихся или ремонтируемых зданий, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов.

Если вы находитесь в здании, а за окном бушует ветер, то следует закрыть окна и двери, проверив надежность их закрытия. Также желательно по возможности отключить электроприборы.

Автомобилистам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении. Кроме того, не следует парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов.

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