Ветер будет бушевать в регионе 24 марта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области. Порывы ветра 24 марта будут достигать 18 метров в секунду.
- В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, - рассказали спасатели.
В МЧС напоминают, что при сильном ветре на улице необходимо держаться подальше от строящихся или ремонтируемых зданий, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов.
Если вы находитесь в здании, а за окном бушует ветер, то следует закрыть окна и двери, проверив надежность их закрытия. Также желательно по возможности отключить электроприборы.
Автомобилистам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении. Кроме того, не следует парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов.
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