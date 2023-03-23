В Екатеринбурге аферисты придумали новый способ заработка

Мошенники нашли действенный способ нажиться на доверчивых горожанах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мошенники разработали новую схему обмана граждан. Главное для преступников – войти в доверие к жертве, после чего легкая добыча в виде денег – дело техники.

Так, например, недавно в Екатеринбурге начали действовать мошенники, которые представляются юристами. Эти «специалисты» обещают гражданам вернуть часть денег, потраченных на коммунальные услуги, то есть провести «перерасчет». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

«Липовые» юристы обещают вернуть часть денег якобы обманутым коммунальщиками гражданам через суды. И вроде бы все по закону, но вместо существенной выгоды истец получает максимум небольшую компенсацию, а вот защитник – компенсацию от государства, которая в десятки раз выше той суммы, которую получает сам истец.

- Кроме того, установленные судом ошибки, например в начислении коммунальных платежей, коммунальщики оплачивают опять же за счет тарифа. В него же не входят затраты на штрафы и компенсации адвокатских услуг. Получается, что все жители дома оплачивают «защитнику» его зарплату, - рассказывает юристконсульт Алексей Блиновских.

Чтобы не связываться с такими проходимцами, нужно о своих претензиях сообщать поставщику услуг, если же дело не сдвинется с места, то тогда следует идти в прокуратуру.