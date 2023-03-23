Жители Свердловской области за год потратили на украшения 8 млрд рублей

Жители региона в среднем тратят в ювелирных салонах 5 047 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области за 2022 год потратили на украшения 8 миллиардов рублей. К такому выводу пришли в аналитическом центре SOKOLOV. Регион занял пятое место в России по первое место в УрФО по объему ювелирного рынка

- В пятерку регионов по объему продаж в УрФО также вошла Челябинская область (5,6 млрд рублей), на нее пришлось 23,9% продаж. Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ (3,8 млрд рублей) с долей 16%, Тюменская область (15% продаж и 3,6 млрд рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (с долей 7% и 1,7 млрд рублей). - рассказала руководитель аналитического центра Алина Колпакова.

Интересно, что по данным экспертов, больше на ювелирные изделия в 2022 году, чем в Свердловской области потратили только в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Также аналитики выяснили, что Свердловская область заняла четвертое место по среднему чеку на украшения в УрФО. Жители региона в среднем тратят в ювелирных салонах 5 047 рублей.