Синоптики предупредили о резком потеплении в Екатеринбурге

Воздух прогреется до +14 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале апреля в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается настоящее весеннее тепло. Но перед этим в области немного задержится прохладная погода.

- Температура в ближайшие мартовские дни будет повышаться. Единственное, случится очень короткая волна холода с 28 по 30 марта. Будут преобладать отрицательные температуры, - уточняет главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Ночью в эти числа средняя температура будет держаться до -8 градусов. Днем воздух прогреется до нуля или чуть выше. Затем случится резкое и сильное потепление.

- С началом апреля вновь пойдет существенное нарастание тепла. Воздух днем прогреется до +14 градусов уже в первой пятидневке июля, - утверждает Галина Шепоренко.

Осадки пройдут перед похолоданием, в ближайшие дни, 24 и 25 числа их будет совсем немного, но в конце марта ожидаются мокрый снег и дожди, преимущественно на севере области.

В целом, весь апрель и май ожидаются теплыми, но в пределах климатической нормы. При этом, из-за раннего схода снега, которого в этом году выпало меньше обычного, будет высок риск лесных пожаров уже весной.