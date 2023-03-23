Первый троллейбус с автономным ходом привезли в Екатеринбург

Новые троллейбусы планировали выпустить на четыре городских маршрута Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый троллейбус с автономным ходом утром 23 марта привезли из Белоруссии в Екатеринбург. Об этом пишет E1.RU. Пока он находится в Октябрьском троллейбусном депо.

Напомним, в конце февраля мы писали, что обещанные Екатеринбургу в 2023 году полсотни новеньких троллейбусов из Белоруссии прибудут в уральскую столицу с большим опозданием.

- Причина задержки - производственная. На белорусское предприятие не поступили вовремя импортные комплектующие, - уточняли в пресс-службе мэрии.

Первые троллейбусы из Белоруссии должны были приехать в Екатеринбург в декабре 2022 года, но тогда также возникли проблемы с поставкой комплектующих. Сроки перенесли на 2023 год.

Новые троллейбусы планировали выпустить на четыре городских маршрута: 4, 37, 1 и 14.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.