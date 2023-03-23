Синоптики спрогнозировали весенние лесные пожары на Урале

Синоптики ожидают, что снег сойдет к середине апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошедшая зима в Свердловской области отличилась малым количеством осадков, а также выдалась теплее средней нормы на несколько градусов. Наиболее большой дефицит снега произошел в южной части региона. Это приводит к раннему таянию, что создает вероятность весенних пожаров

- Осадков мало было в декабре и январе, как и в марте. Сейчас мы имеем запасы снега и воды в нем ниже нормы. Предположительно, к середине апреля снег должен уже сойти, если не произойдет новых снегопадов, - говорит главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Ранний сход снега может стать причиной ранним началом пожароопасного сезона. Природные пожары часто могут начинаться именно в весенний период после схода снега, когда еще не появилась свежая трава.

Кроме того, по прогнозам, относительно теплыми будут апрель и май. Оба месяца ожидаются по температуре и осадкам близкими к норме. Лето на Среднем Урале также прогнозируют теплым и засушливым, что также создает риск появления лесных пожаров.