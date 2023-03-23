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НовостиОбщество23 марта 2023 7:56

Синоптики пообещали теплое лето в Свердловской области

Самым жарким месяцем станет июль
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
По прогнозам, июль будет теплым практически на всех территории области

По прогнозам, июль будет теплым практически на всех территории области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Апрель и май в Свердловской области ожидаются теплыми. По прогнозам Гидрометцентра России, апрельские дни будут относительно близкими к температурной норме. Кроме того, первые два летних месяца ожидаются теплыми, а июль - жарким.

- В долгосрочном прогнозе и май ожидается по температуре и осадкам близким к норме. Если говорить о летнем периоде, то можно выделить июнь на севере области и июль на большей части территории Свердловской области. Они ожидаются теплыми, выше нормы, - уточняет главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Если прогноз оправдается, то июль будет жарким, что приведет к засушливым явлениям в нескольких регионах области. Поэтому могут появиться и пожарная опасность, и недостаток влаги.