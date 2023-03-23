По прогнозам, июль будет теплым практически на всех территории области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Апрель и май в Свердловской области ожидаются теплыми. По прогнозам Гидрометцентра России, апрельские дни будут относительно близкими к температурной норме. Кроме того, первые два летних месяца ожидаются теплыми, а июль - жарким.

- В долгосрочном прогнозе и май ожидается по температуре и осадкам близким к норме. Если говорить о летнем периоде, то можно выделить июнь на севере области и июль на большей части территории Свердловской области. Они ожидаются теплыми, выше нормы, - уточняет главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Если прогноз оправдается, то июль будет жарким, что приведет к засушливым явлениям в нескольких регионах области. Поэтому могут появиться и пожарная опасность, и недостаток влаги.