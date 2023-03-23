Жителей Ботаники напугал мужчина с ножом

Фото: скриншот с видео

Жителей Ботаники утром 23 марта напугал мужчина с ножом. По словам очевидцев, он вел себя неадекватно.

- Сегодня утром на улице Крестинского мужчина вышел на прогулку, вооружившись ножом, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

В полиции «КП-Екатеринбург» сообщили, что мужчина уже задержан.

- На место выезжали сотрудники полиции, которые задержали и доставили в территориальный ОВД мужчину, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Устанавливается его личность, проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное решение.

Напомним, ранее мы писали про неадекватного полуголого мужчину, который забрался на дерево возле дома №10 по улице Калинина на Уралмаше, и звал прохожих на помощь. Очевидцы рассказали, что мужчина был очень испуган и кричал, что его хотят убить.

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