Опубликован список уральцев, уволенных с госслужбы в связи с утратой доверия

Реестр создан для защиты, в первую очередь, государственной и муниципальной службы от лиц, которые уже нарушали закон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опубликован список уральцев, уволенных с госслужбы в 2022 и начале 2023 года в связи с утратой доверия. Документ размещен на сайте «Госслужба». Всего в списке 19 человек. Рассказываем, как их зовут и каких должностей они лишились.

Так, в реестре оказались депутат Краснополянского сельского поселения Байкаловского района Ольга Сединкина, депутат из Среднеуральска Владимир Черноусов, начальник органа местного самоуправления Управления культурой Полевского Максим Незлобин и главный специалист отдела по выявлению, устройству граждан, нуждающихся в установлении опеки и попечительства, контролю за деятельностью опекунов и попечителей Управления социальной политики Татьяна Ким.

Также в список попали оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Сергей Николаев из Нижнего Тагила, инспектор безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Роман Овчинников из того же города, старший инспектор ДПС Сергей Сафронов из Каменска-Уральского, инспектор ДПС из Нижних Серег Александр Макеев и старший инспектор ДПС Константин Шишкин из Ревды.

Среди уволенных в связи с утратой доверия есть и екатеринбуржцы. Это старшие инспекторы ДПС Сергей Андреев и Сергей Соловей, инспекторы ДПС Владимир Струнин и Вячеслав Тимошков, оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Руслан Бубович, инспектор группы по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД Григорий Савенко, инспектор ППС мобильного взвода Антон Основин и начальник отделения по борьбе с преступлениями, совершенными организованными группами и преступными сообществами, отдела по контролю за оборотом наркотиков Александр Темников.

Отметим, реестр создан для защиты, в первую очередь, государственной и муниципальной службы от лиц, которые уже нарушали закон. Сведения в реестре об уволенном по утрате доверия кандидате хранятся в течение пяти лет.

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