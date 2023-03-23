На Новомосковском тракте сбили косулю

Тело косули лежит посреди дороги Фото: читатель КП

На Новомосковском тракте утром 23 марта сбили косулю. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали очевидцы. На участке скапливается пробка.

- Водители объезжают тело животного. Признаков жизни она, кажется, не подает, - рассказала читательница.

В ГИБДД обещали предоставить комментарий позже.

Напомним, ранее мы писали, что ветеринары не смогли спасти косулю, которую сбили на трассе недалеко от поселка Палкинский Торфяник. Животное угодило под колеса автомобиля на Старомосковском тракте вечером 6 декабря. Водитель с места аварии скрылся. А несчастное животное осталось умирать на обочине.

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