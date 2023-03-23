Число умерших увеличилось на 2,5% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области смертность почти вдвое превысила рождаемость. Это следует из данных, опубликованных Свердловскстатом.

- Число умерших, зарегистрированных в январе 2023 года, в 1,8 раза превысило число зарегистрированных родившихся (в январе 2022 года - в 1,7 раза), - рассказали в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области. - В январе 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, число родившихся сократилось на 4,1%, при этом число умерших увеличилось на 2,5%.

Так, за январь в регионе скончались 5 748 человек (годом ранее - 5 610). За этот же период на свет появились 3 216 малышей (в прошлом году - 3 355).

Также, согласно статистике, за январь в регионе развелись 1 677 пар (1 599 - в прошлом году). За это же время загсы зарегистрировали 1438 браков (в январе 2022 года - 1379).

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