Присвоение названия скверу приурочено к сороковой годовщине завершения экспедиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появился «Сквер полярника Соловьева». Название ему присвоили на заседание комиссии по наименованиям топонимических объектов. Он находится в границах улиц Технической - Расточной - Строителей - Дружининской.

Как рассказали в мэрии, общественная территория будет напоминать горожанам историю научно-спортивной экспедиции на северный полюс газеты «Советская Россия», руководителем которой был Сергей Соловьев. Присвоение названия скверу приурочено к сороковой годовщине завершения путешествия.

- Экспедиция стала уникальной по протяженности маршрута – ученые и журналисты на собачьих упряжках преодолели порядка 10 тысяч километров: из Уэлена Магаданской области группа добралась до Мурманска. На это у них ушло 243 дня, - сообщили в администрации города.

Также во время заседания были присвоены названия15 безымянным остановкам общественного транспорта и решено установить мемориальные доски советскому поэту Расулу Гамзатову и академикам УрО РАН.

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