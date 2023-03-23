В Березовском завершили поиски 47-летнего слабовидящего мужчины

Поиски мужчин вели волонтеры и полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском завершили поиски 47-летнего Владимира Красноперова пропавшего 22 марта. Мужчину разыскивали волонтеры и полицейские.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Ранее волонтеры сообщали, что мужчина слабовидящий и нуждается в медицинской помощи.

Напомним, в Верхней Пышме добровольцы поискового отряда «Прорыв» продолжают поиск 30-летнего Черных Алексея. Последний раз мужчина выходил на связь еще в сентябре 2021 года. С тех пор нет никакой информации об его местонахождении

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