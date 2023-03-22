В Серове осудят мошенника, обманувшего свердловчанку на 1,3 миллиона рублей

Уголовное дело направлено в Серовский районный суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Серове осудят мошенника, который обманул свердловчанку на 1,3 миллиона рублей. Он по телефону представился сотрудником банка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В октябре 2021 года мужчина, находясь в составе группировки, позвонил жительнице Серова. Он представился женщине сотрудником банка и сообщил, что не ее имя хотят взять кредит. Доверчивая свердловчанка сняла все деньги со своих счетов и перевела их мошенникам. Всего она сделала девять переводов на разные карты.

- Указанные карты заблаговременно направлялись обвиняемому другими участниками организованной группы через транспортные компании. Получив от участников организованной группы сведения о фактическом зачислении денежных средств на вышеуказанные банковские счета, обвиняемый в этот же день осуществил их частичное снятие в сумме 586,9 тысяч рублей в различных банкоматах в Москве, - рассказали в ведомстве.

Остальные деньги молодой человек сняли остальные участники банды. В дальнейшем похищенные средства были переведены в криптовалюту. На молодых людей завели уголовное дело. Пострадавшей был заявлен гражданский иск на сумму 1,3 миллиона рублей. А на всю компьютерную технику афериста наложен арест. На данный момент уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.