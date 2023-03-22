Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 19:51

В Каменске-Уральском мужчину обворовали на улице

У свердловчанина забрали 12,5 тысяч рублей
Дарья ЧИПУРИНА
На нападавших уже завели уголовное дело

На нападавших уже завели уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каменске-Уральском мужчину обворовали на улице. После чего он обратился за помощью в полицию города. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

46-летний житель Каменска-Уральского рассказал сотрудникам полиции, что накануне вечером на него напали и отобрали деньги. Инцидент произошел на улице Алюминиевая. Как сообщил свердловчанин, похитителей он не знает. Всего у мужчины забрали 12,5 тысяч рублей.

- Вскоре оперативники задержали двоих ранее судимых граждан. Свою вину в совершении преступления подозреваемые признали. Похищенное изъято частично. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции.

Ранее в Екатеринбурге мужчина пробрался ночью в супермаркет, чтобы украсть продукты. Как оказалось, кражу мужчина совершил для того, чтобы потом продать товары. Причиненный ущерб оценили в 8,5 тысяч рублей.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.