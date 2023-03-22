На нападавших уже завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каменске-Уральском мужчину обворовали на улице. После чего он обратился за помощью в полицию города. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

46-летний житель Каменска-Уральского рассказал сотрудникам полиции, что накануне вечером на него напали и отобрали деньги. Инцидент произошел на улице Алюминиевая. Как сообщил свердловчанин, похитителей он не знает. Всего у мужчины забрали 12,5 тысяч рублей.

- Вскоре оперативники задержали двоих ранее судимых граждан. Свою вину в совершении преступления подозреваемые признали. Похищенное изъято частично. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции.

Ранее в Екатеринбурге мужчина пробрался ночью в супермаркет, чтобы украсть продукты. Как оказалось, кражу мужчина совершил для того, чтобы потом продать товары. Причиненный ущерб оценили в 8,5 тысяч рублей.

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