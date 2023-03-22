В Екатеринбурге загорелся многоэтажный жилой дом

14 пожарных прибыли тушить многоэтажку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге загорелся многоквартирный жилой дом. В 14-этажном здании на улице Ильича люди были вынуждены эвакуироваться. Информация о возгорании поступила дежурному 22 марта в 20:22. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади пяти квадратных метров повреждены внутренняя отделка и оконная рама на балконе в квартире, расположенной на четвертом этаже муниципального 14-и этажного жилого дома, - рассказали в ведомстве.

На место прибыли три пожарные машины и 14 человек личного состава. Они помогли жителям дома покинуть задымленное помещение.

- Эвакуировано пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам 12 человек, в том числе один ребенок, - добавили в МЧС.

Уже в 20:31 огонь удалось локализовать. Спустя шесть минут пожар был потушен. Однако все работы пожарные завершили только к 21:11, когда произвели разбор сгоревших конструкций и проливку.

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