Суд удовлетворил требования прокурора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дочь погибшего на работе екатеринбуржца получит моральную компенсацию. Девушке обязаны выплатить деньги после смерти отца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел еще в августе 2020 года. 68-летний свердловчанин погиб на производстве. Во время работы по металлообработке упала монтажная вышка.

После смерти отца дочь обратилась в прокуратуру, чтобы получить моральную компенсацию. Это возможно на основании ч. 3 ст. 45 ГПК РФ.

- В судебном заседании прокурором дано заключение о необходимости удовлетворения исковых требований в связи с тем, что по результатам расследования факта несчастного случая на производстве в действиях работодателя выявлены нарушения в сфере охраны труда, выразившиеся в допуске работника до работы без прохождения инструктажей по охране труда, обучения и проверки знаний требований охраны труда, - рассказали в ведомстве.

По решению суда дочери погибшего обязаны выплатить один миллион рублей за причинение морального вреда. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

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