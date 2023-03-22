В уральском поселке Кедровка водитель грузовика повредил монумент Победы

22 марта нарушителя нашли, решается вопрос о привлечении его к ответственности. Фото: пресс-служба администрации поселка Кедровка

В уральском поселке Кедровка водитель грузовика повредил монумент в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945. Инцидент произошел ранним утром 21 марта, при этом после происшествия большегруз уехал в неизвестном направлении.

- Информация направлена балансосодержателю БМАУК «Парк культуры и отдыха Березовского», подано заявление в ОМВД России по Березовскому на розыск лица, допустившего повреждение части памятного для поселка монумента, - рассказали в пресс-службе администрации поселка Кедровка.

22 марта нарушителя нашли, решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Напомним, в марте прошлого года в Екатеринбурге двое 17-летних подростков потушили Вечный огонь, который горел на мемориале жертвам политических репрессий. Инцидент произошел на Московском тракте. Юных вандалов быстро задержали сотрудники полиции. В отделении они рассказали, что вспомнили видео из TikTok и решили «проверить пламя на прочность».