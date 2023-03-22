На мужчину завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатеринбуржец ударил свою сожительницу ножом в грудь. К счастью, женщина осталось живой после ранения. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Накануне в 36 городскую больницу поступила женщина с колотой раной в груди. Ее привезли на скорой из квартиры, находящейся на улице Агрономическая. Женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

Как оказалось, свердловчанку покалечил ее 37-летний сожитель. До этого возлюбленные выпивали вместе. Однако во время застолья произошла ссора.

- Через некоторое время общение на повышенных тонах окончилось потасовкой, в ходе которой подозреваемый, вооружившись предметом, схожим на нож, ударил свою приятельницу в область туловища. Сожителем пострадавшей оказался местный житель, - рассказали в полиции.

На мужчину возбудили уголовное дело за причинение вреда. Теперь ему грозят 10 лет тюрьмы.

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