В «Урале» прокомментировали трехматчевую дисквалификацию Виктора Гончаренко

Тренер должен пропустить три игры в рамках РПЛ: с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА Фото: Алексей БУЛАТОВ

В футбольном клубе «Урал» прокомментировали трехматчевую дисквалификацию главного тренера Виктора Гончаренко. Ранее стало известно, что наставник «шмелей» выбыл из-за споров с арбитрами во встрече с «Динамо».

- Мы видели решение КДК – это очень суровое наказание. Если тренер что-то и сказал, то это было не в адрес судьи. Я был недалеко, не видел, чтобы он так матерился, чтобы можно было прибежать и дать красную карточку. Могли наказать штрафом, но отлучать главного тренера от команды – неправильно, - заявил президент «Урала» Григорий Иванов.

Тренер должен пропустить три игры в рамках РПЛ: с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА. Дисквалификация не распространяется на игры Кубка России.

Напомним, что «Урал» на домашней арене упустил ничью с одним из лидеров РПЛ - московским «Динамо», встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.