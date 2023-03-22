Житель Красноуфимска взял кредит для мошенников на 349 тысяч рублей

На мошенников уже составили уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Красноуфимска стал жертвой телефонных мошенников. Он взял кредит и перевел средства на счет аферистам. Об этом сообщили в МО МВД «Красноуфимский».

Накануне в дежурную часть обратился 50-летний свердловчанин. Он рассказал полицейским, что его обманули телефонные мошенники. Мужчине позвонили якобы из банка и рассказали, что на его имя хотят взять кредит. По словам, аферистов для предотвращения этого нужно взять деньги в банке лично. Якобы это поможет поймать злоумышленников.

- Неизвестная убедила мужчину в том, что ему необходимо оформить кредит в их банке и перевести на секретные номера, полученные от банка деньги, которые позже ему будут возвращены. Согласившись, потерпевший оформил заявку на кредит, - рассказали в полиции.

Мужчина доверился аферистам. Он взял кредит на 349 тысяч рублей и перевел эти деньги на «безопасный» счет. После этого мошенники перестали отвечать свердловчанину. Тогда мужчина понял, что его обманули. В полиции уже составили уголовное дело. На данный момент идут поиски злоумышленников.

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