На начальника строительного участка завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каменске-Уральском рабочий упал с высоты 11 метров из-за обрушившейся кровли. Мужчина получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в Следственном комитете Свердловской области.

Инцидент произошел еще в июле 2022 года. Утром начальник ремонтного участка дал задание бригаде прибрать строительный мусор. Однако рабочим не дали ни средства индивидуальной защиты, ни страховочных веревок. Во время работ обрушилась кровля.

- Один человек упал на землю с высоты 11 метров, получив сочетанную травму (в частности, переломы позвонков, ребер и другие повреждения). Согласно результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, эти повреждения причинили тяжкий вред здоровью рабочего, - сообщили в СУ СК.

Расследование по делу завершилось. Сотрудники Следственного комитета собрали все доказательства, провели осмотр, допросили свидетелей и проанализировали нужные документы. В результате чего было возбуждено уголовное дело на начальника строительного участка. Дело направили в районный суд города.

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