В Екатеринбурге волонтеры сняли с дерева кота, который двое суток не мог спуститься с ветки

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге волонтеры сняли с дерева кота, который двое суток просидел на ветке и не мог спуститься самостоятельно. К добровольцам обратились местные жители, которые обратили внимание на хвостатого в районе дома на Рощинской.

- Кот сидел ближе к вершине мачтовой сосны и сиял оттуда глазами с какой-то, как нам показалось, совсем нечеловеческой вышины… Поднимаюсь. Метрах в трех от кота принимаю решение выше не лезть и доставать кота удочкой - мы серьезно опасались, что он сбежит выше, - рассказывает зооспасатель Евгений Зенков.

По его словам, высота, на которой сидел усатый, была порядка 20 метров, вскоре животное удалось захватить удочкой.

- Итак: ночь, сосновый парк, кот у нас в мешке. Его некому приютить. Не выпускать же его здесь. Он ручной, ласковый, практически чистый - явно недавно потерявшийся. Интенсивно ищем хозяев, старых или новых, - добавил волонтер.